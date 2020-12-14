Devlet Tanımı:
Bir devlet, bir ülke ve içinde yaşayan insanlar anlamına gelir. Bu, onların ortak kuralları oluşturan ve yaşadıklarından emin olan insanları içerir. Devlet örnekleri Türkiye Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri gibi toplamda dünyada yaklaşık 200 devlet vardır.
Teknik dilde, ülke "eyalet bölgesi" olarak adlandırılır. İnsanlar "devlet halkı" dır. Üçüncüsü "devlet gücü" dür. Bunlar hükümet başkanı, parlamento, mahkemeler ve aynı zamanda polis ve ordu ile hükümettir. Bazı bilim adamları anayasayı ve yasaları dördüncü unsur olarak ekliyorlar.
Bugünün eyaletlerini kurmak çok zaman aldı. Başlangıçta köyler ve kasabalar vardı. Genellikle geleneksel sınıflandırmalar da bozuldu ve yeniden tanımlandı. Devlet oluşumu insanların, milletin veya ulusun kalkınmasını sağlamak için çok büyük önem taşımaktadır.
Devlet Nedir TDK:
Millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu ve toprak bütünlüğüne bağlı olarak oluşan tüzel varlık, bu varlığın yönetimi, mevki, mutluluk, büyüklük ve talih olarak tanımlanır.
Devlet Örnek Anlatımı:
Arazi halkının bir anayasaya ve yasalara ihtiyacı vardır. Devleti anayasal bir devlet yapıyorlar. Bu, hakların açık olduğu ve yalnızca daha güçlü olanların hakim olacağı anlamına gelir. Yani hangi bölgede kimin söyleyecek çok şeyi olduğu çok açıktır.
Her devletin bir devlet formu vardır. Bu genellikle bir cumhuriyettir, cumhurbaşkanı ve parlamentoya sahip bir hükümet vardır, bunlar halkın temsilcileridir. Bu ülkede bir kral varsa, devlet şekli bir monarşidir. Söyleyecek tek kişi varsa, o zaman diktatörlüktür.
Her devlet ayrıca bir hükümet biçimine sahiptir. Hükümet biçimi şu soruyu yanıtlıyor: “İnsanların, mahkeme, hükümet, parlamento ve belki de Kral seçmek için ne kadar parası var?" Bu çok farklı olabilir. Avrupa’daki bütün devletlerin bir demokrasisi var, aynı zamanda şöyle ifade edilmektedir; “demokratik bir yönetim şekli.”
Her devlet, toplulukları olan bölge ve yerleşim yerlerine sahiptir. Önceleri çoğunlukla bir köy ya da şehir ile küçük bir bölge ile başlamıştır. Bir çok topluluk birlikte illeri, ilçeleri ve federal eyaletleri oluşturur. Bu isimler ülkeye göre değişir.
Devlet amacı:
Her eyalet, belediyelerin, ilçelerin, şehirlerin veya federal devletlerin hangi görevlere sahip olduğunu belirler. Çok küçük olmadıkça, kendi parlamentosu, ayrıca kendi hükümeti ve mahkemeleri vardır. Maliyet de önemli olduğundan yapılması gerekenlere de karar verilmesi gerekir ve uygun görülen, toplumu rahatlatacak ve yaşamlarını kolaylaştıracak her türden çözüm arayışlarına girilmelidir.
Devletin amaçlarından biri de insanlar arasında ki eşitliği sağlamaktır. Kişilerin birbirlerinden üstün olması engellenmiştir. Hak ve hukuk sistemleri ile kişilerin hak ve özgürlükleri tanımlanır. Demokratik özgürlük ile de istenilen rahat yaşam sağlanır. Devletin başında olan seçilmiş hükümetin, o devlette yaşayan milletin hakkını koruması ve vatandaşlarına sahip çıkmaları gerekir.
Devlet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:
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