Verilen desteklerle mandıra kurulduğunu, üretilen sütlerin düzenli toplandığını aktaran Topçu, şunları kaydetti: "Devletimizin destekleriyle çiftçimiz ümitlendi. İktisadi işletmenin kurulması sayesinde de mandaya rağbet çoğaldı. Üreticilerimiz de memnun. Aradan geçen yıllarda manda sayımız da arttı. Manda ıslah projesi ile Kayseri'de 1800 hayvanı takip ediyoruz. Toplamda Kayseri'de 6 bin manda ile Türkiye genelinde beşinci sıradayız. Hayvan desteklemelerinde de gayet iyi durumdayız. 6 bin lira gibi anaç mandaya, 1000 lira doğan yavruya, damızlık vasfı seçilen yeni genç düvelerimize de 5 bin TL gibi hibe destek programını devletimiz açıkladı."