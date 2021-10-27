Milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili transfer dedikoduları artıyor. İtalya basınında çıkan habere göre; Fiorentina ile Inter, başarılı beki kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Zeki için İspanya'dan Atletico Madrid ile İngiltere'den Tottenham'ın da ilgisi var.

2018 yazında 2.5 milyon euro karşılığında İstanbulspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun kontratı 2023'te sona erecek.