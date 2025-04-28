Devler Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.
Giriş: 28.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:46
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.
"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
30 Nisan Çarşamba:
22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ