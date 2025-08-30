Habertürk
        Devler Ligi fikstürü belli oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, rakipleri kimler oldu?

        Devler Ligi fikstürü belli oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından fikstür takvimi belli oldu. Maç takviminin netleşmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve hafta hafta hangi takımlarla mücadele edeceği açıklık kazandı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte Galatasaray'ın rakipleri ve Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:19
        • 1

          Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Devler Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Taraftarlar maç takvimi ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanacağı tarihleri gündemine aldı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, rakipleri kimler oldu? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihleri...

        • 2

          GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

          Gerçekleşen kura çekiminin ardından Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

          İşte Galatasaray'ın rakipleri:

          Liverpool (E)

          Manchester City (D)

          Eintracht Frankfurt (D)

          Atletico Madrid (E)

          Bodo/Glimt (E)

          Ajax (D)

          Monaco (D)

          Union SG (E)

        • 3

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

          İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

          18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

          30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

          22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

          5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

          25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

          9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

          21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

          28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

        • 4

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

          Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

          Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

          Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

          Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

          Final: 30 Mayıs 2026

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

          Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

          Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

          Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

          İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa