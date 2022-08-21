Dev projede detaylar 13 Eylül'de açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen sosyal konut projesinin detaylarının 13 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül! Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadelerini kullandı.