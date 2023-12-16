Dev kayalardan bilek gücüyle çıkardığı parçaları, taş saca dönüştürüyor

Pergel yardımı, balta ve kazma gücüyle bu madeni çıkarıyoruz. Kışın zor oluyor, yollarımız ıslak, çamurlu oluyor. Günler kısa, sabah olmadan akşam oluyor. Kışın kendimizi idare edecek kadar, müşteriyi mağdur etmemek için çalışıyoruz. Bu kayayı koparırken de işlerken de beden gücüyle çalışıyoruz. Tabii ustalığı da ayrı."