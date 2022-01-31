Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu olayında her yeni bölüm ile farklı detaylar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde, Mert Öcal'dan ada konseyinde flaş bir çıkış gelirken adı geçen Makbule Şakalakoğlu cephesinde de hamle geldi. Survivor Mert ve Sude arasında bir gönül ilişkisi olduğu iddia edilirken Ogeday ve Nisa'nın açıklamaları ile konu bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

SURVİVOR MERT, SUDE VE MAKBULE OLAYI NEDİR?

Eski Survivor yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile Mert Öcal'ın sevgili olduğu öne sürülürken Makbule Şakalakoğlu, Sude Burcu haberleri sonrası flaş bir hamlede bulundu ve Öcal'ı takipten çıktı. İşte, Survivor Mert, Sude ve Makbule olayı hakkında detaylı bilgiler