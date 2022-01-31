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ÖZEL | Survivor Mert, Sude ve Makbule olayı nedir? 2022 Survivor Mert ve Sude sevgili mi, ikili arasında ne oldu?

Survivor Mert, Sude ve Makbule olayı nedir? 2022 Survivor Mert ve Sude sevgili mi, ikili arasında ne oldu?

Survivor 2022 All-Star yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Programın son bölümlerinde Mert, Sude, Ogeday ve Nisa arasında yaşanan olaylar zinciri oldukça merak ediliyor. Survivor Mert ve Sude arasında bir ilişkin yaşandığı iddia edilirken Ogeday ve Nisa'nın açıklamaları ile olay bambaşka bir yere taşındı. Makbule Şakalakoğlu'nun da isminin dahil olduğu olayda, her yeni bölüm ile farklı bir detay daha ortaya çıktı. İşte, Survivor Mert ve Sude olayı hakkında bilgiler

31.01.2022 - 17:42 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu olayında her yeni bölüm ile farklı detaylar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde, Mert Öcal'dan ada konseyinde flaş bir çıkış gelirken adı geçen Makbule Şakalakoğlu cephesinde de hamle geldi. Survivor Mert ve Sude arasında bir gönül ilişkisi olduğu iddia edilirken Ogeday ve Nisa'nın açıklamaları ile konu bambaşka bir boyuta taşınmıştı. 

    SURVİVOR MERT, SUDE VE MAKBULE OLAYI NEDİR?

    Eski Survivor yarışmacılarından Makbule Şakalakoğlu ile Mert Öcal'ın sevgili olduğu öne sürülürken Makbule Şakalakoğlu, Sude Burcu haberleri sonrası flaş bir hamlede bulundu ve Öcal'ı takipten çıktı. İşte, Survivor Mert, Sude ve Makbule olayı hakkında detaylı bilgiler

  • "BENİ HOŞ OLMAYAN DURUMLARA DÜŞÜRDÜLER"

    Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi. Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada yanlış varsa bunu ortaya çıkarması gerektiğini üstüne basa basa söyledi. Mert ise Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığını ve bu yorumları yaptığını söyledi. Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken Nisa geldi ve tartışmaya dahil oldu. Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda, "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.

  • "SENİN OLDUĞUN HER YERDE BİR ŞEY ÇIKIYOR"

    Nisa'nın olayı diretmesi üzerine Mert Nisa'ya, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi. Konuya dahil olan Aycan Nisa'ya, "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" dedi. Bunun üzerine Nisa ise, "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi. Özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert, Survivor'un yarışma programı olduğunu söyleyince Nisa, "O zaman özel hayatını buraya getirmeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Mert ise, Nisa'nın 2020'den beri kendisine Survivor'da özel hayat yarattığını söyledi.

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    SUDE'DEN AÇIKLAMA: "BEN MERT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"

    Röportajda Nisa, Mert'in birilerini parmağında oynattığını belirtti. Tüm bunlar yaşanırken Sude her şeyi duyduğunu ama tartışma bölgesine gelemediğini söyledi. 

    Nisa, Evrim ve Yağmur'la konuşan Sude ağlayarak, "Ben Mert'e çok değer veriyorum ama neyin içinde olduğumu bilmiyorum" dedi.

  • KONSEYDE NELER YAŞANDI?

    Konseye gelindiğinde Mert Öcal, 2020'de Nisa'nın korunduğunu ve bu yıl da Sude'nin korunması gerektiğini söyledi. Eğer Sude zarar görecekse yarışmadan çekilebileceğini belirtti. Ogeday ise Sude'yi sevdiğini ve üzülmesini istemediği için Mert hakkında yorum yaptığını belirtti. Sude ise bu konuyla anılmak istemediğini, üzgün ve kırgın olduğunu ve kimsenin zarar görmesini istemediğini ifade etti. 

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