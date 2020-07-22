Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin ivedilikle kadın cinayetlerine yönelik suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Ayasofya'nın ibadete açılması için hem mücadele ettiklerini hem de bugünü hasretle beklediklerini söyledi. 24 Temmuz Cuma günü kendisi, Büyük Birlik Partililer ve alperenlerle Ayasofya Camisinde olacaklarını kaydeden Destici, "İnşallah Cuma namazımızı da Ayasofya'da bütün Ayasofya sevdalılarıyla birlikte eda edeceğiz" diye konuştu.
'AYASOFYA'NIN CAMİYE ÇEVRİLMESİ ÖNEMLİ VE TARİHİ BİR KARAR'
Destici, Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Buraya davet edilen bazı siyasi parti genel başkanlarının katılmama gerekçelerini anlamakta zorluk çekiyoruz. 'Kameralar önünde ibadet olmaz, ibadet gösteriş değildir' cümlelerinin bazı haklılık payı vardır. Aynı şekilde ibadetin açık ve tam da göstere göstere yapılacağı haller de vardır. Bu karar kolay alınmış ya da kolay alınabilecek bir karar değil.
Burada hiç bahane üretmeden hastalığı olmayan herkesin o gün Ayasofya Camisi´nde Cuma namazında omuz omuza olması gerek. Tabii pandemi nedeniyle fiziki olarak omuz omza durmamız mümkün değil ama inanç olarak birlikteliğimizi göstermek adına yan yana omuz omuza durmanın tam zamanıdır. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden camiye çevrilmesinin önemli ve tarihi bir karar olduğunu ifade ediyorum. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu ifade ediyorum."
'BUNUN CEZASI İDAMDAN BAŞKA NE OLABİLİR?'
Destici, kadına şiddetin, cinayetin ve tecavüzün bir an önce son bulması için hep birlikte çare bulunması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"En son Pınar Gültekin'in nasıl öldürüldüğünü dinledik, öğrendik. Gerçekten bir vahşet. Bir insan nasıl bunu yapabilir? Önce öldürüyor, sonra yakıyor; daha sonra bir bidona koyup beton döküyor. Bunu bir insanın yapabilmesi tahayyül dahi edilemez. Bizde işte tam burada Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki, bir cani bir kadını, kızı önce öldürüyor, boğuyor; sonra yakıyor. Saatlerce işkence ediyor, dövüyor.
Şimdi bunu yapanı ne yapacaksınız? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem de adaleti tesis etme anlamında başka hangi ceza bunun karşılığı olabilir ki? Bize göre başka hiçbir ceza bunun karşılığı olamaz. Türkiye'nin ivedilikle kadın cinayetlerine yönelik suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor.
Bunun hem caydırıcılık açısından önemli olduğunu, yarar sağlayacağını, çare olacağını düşünüyoruz; hem de adaletin tecelli etmesi adına en çok bunu önemsiyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok netiz. Bu konuda hem Mecliste 2 milyon dilekçemiz var hem de verilmiş olan kanun teklifi ve anayasa değişikliği teklifimiz var. Şiddete uğrayarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımızı rahmetle anıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!