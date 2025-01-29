Destek Finans halka arz oluyor! Destek Finans Faktoring halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onaylandı. Firmanın talep toplama tarihleri de belli oldu. Destek Finans Faktoring halka arz süreci bugün başlıyor. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Peki, Destek Finans halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DSTKF halka arz sürecine ilişkin detaylar...
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Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3.9 milyar TL olarak belirlenen şirketin satış sonrası halka açıklık oranı %25 olacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “DSTKF” olarak belirlendi. Peki, Destek Finans halka arz ne zaman? Destek Finans Faktoring halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DSTKF halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...
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DESTEK FİNANS FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Destek Finans Faktoring A.Ş.’nin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30-31 Ocak 2025 olarak belirlendi.
Destek Finans halka arzı için bireysele eşit dağıtım yöntemiyle 3 iş günü süresince 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplanacak.
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DESTEK FİNANS HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KODU NE?
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 46,98 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “DSTKF” olarak belirlendi.
Destek Finans halka arz büyüklüğü 3.9 milyar TL, satış sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.
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DESTEK FİNANS HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 111 Lot (5214 TL).
- 700 Bin katılım ~ 48 Lot (2255 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (1409 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 22 Lot (1033 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (845 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 14 Lot (657 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (563 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (516 TL).
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DESTEK FİNANS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Destek Finans Faktoring halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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DESTEK FİNANS HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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