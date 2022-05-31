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Destan son bölüm yayınlandı! 31 Mayıs ATV ile Destan 25. son bölüm tek parça full izleme linki!

Destan son bölüm yayınlandı! 31 Mayıs ATV ile Destan 25. son bölüm tek parça izle!

Destan dizisi son bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı dizi her salı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Destan son bölümü yayınlandı. Dizi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte 31 Mayıs Salı günü yayınlanan Destan 25. son bölüm tek parça izleme linki...

31.05.2022 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde ATV ekranlarında yayınlandı. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı dizi tarihi ve kurgu ögelerini barındırmaktadır. Destan dizi son bölümü izleyiciyle buluştu. İşte Destan 25. son bölüm kesintisiz izleme linki...

  • DESTAN 25. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Destan son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.atv.com.tr/destan/bolumler

  • DESTAN 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

    Akkız ve Batuga'nın gönülleri bağlanıyor

    Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

  • İtbarakların saray oyunu

    İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

    Hanlık soyu tehlikede

    Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

  • Pusuya düşen Obar'ın öfkesi

    Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

    Türklerin umudu çift başlı kurt

    Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?

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