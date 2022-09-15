Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.