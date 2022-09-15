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Destan dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Destan dizisi bitti mi, bu akşam son bölüm mü, final sebebi nedir?

Destan dizisi bu akşam son bölümüyle mi ekranlara gelecek?

Destan yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu uzun zamandır araştırılan konulardan biri durumunda. Başrollerinde Ebru Şahin ile Edip Tepeli yer aldığı dizinin final yapacağı iddiası gündem oldu. Peki, Destan dizisi bu akşam final mi yapacak?

15.09.2022 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Destan dizisinin devam edip etmeyeceği muallakta kalan konular arasındaydı. İlgiyle izlenen dizinin yapımcısından gelen açıklama sonrası her şey açığa kavuşturdu. Yapımcı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada dizinin final yapacağını duyurdu. Peki, Destan dizisi neden final yapıyor? İşte haberimizin detayları...

  • DESTAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

    Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından Destan dizisi 2. sezon beklenirken, yapımcısından üzen haber geldi. Destan dizisinin 2. sezonu için yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan eden yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini belirtti.

  • DESTAJN DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Destan 28. bölüm ile final yapacak. ATV Destan final bölümü 15 Eylül Perşembe saat 20:00’de izleyicinin karşısına son kez çıkacak

  • DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

    Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar. En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

     

  • Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

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