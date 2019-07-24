Ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ, bir zamanlar vokalisti olduğu Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Uluğ, Ebru Gündeş ile çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ingilizce olarak, "O büyük bir star. Çok seviyorum çok..." notunu düştü.

Uluğ'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, takipçileri tarafından "Çok güzelsiniz" yorumları geldi.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN TEPKİ

Uluğ, "3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir” şeklinde tweet paylaşmış, ardından "Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve oyuncularımız olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık unutmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Gelen tepkiler sonrasında Uluğ'un geçtiğimiz günlerde Akçaabat'ta gerçekleştireceği konseri iptal edilmişti. Bunun üzerine Uluğ, sosyal medya hesabı üzerinden bu açıklamayı yayınlamıştı: