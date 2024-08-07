"Aşkın Nur Yengi'nin hiçbir taklidi onun kadar iyi olamaz. Aşkın Nur Yengi, Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan bir ses ve karaktere sahip. Seni çok seviyorum, Aşkın Nur Yengi; hiçbir taklidini dinlemeyeceğim. Kalbimin sultanı, çiçeğim."

"Aşkın Nur Yengi'nin sesi zaten benzersiz; tiz tonda kulak zorlayan bir kadınla aynı cümle içinde kullanılmasın, lütfen. Bu karşılaştırma, Rolls Royce ile Lada Samara'yı kıyaslamak gibi."