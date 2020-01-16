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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı. Müzik, televizyon iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim gecede birlikte eğlendi. Geceye katılan ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

'ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Şarkıcı Derya Uluğ, yalnız katıldığı gecede siyah elbisesi ile dikkat çekti. Basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

"ANAMDAN DOĞDUĞUM GİBİYİM"

Uluğ, "Anamdan doğduğum gibiyim. Benim yanaklarım da kilo verdiğimde her zaman böyleydi. Kilo aldığımda ilk yanaklarım dolar. Çene yapım hep böyleydi. Ben estetikten korkan biriyim. Burnum çok güzel benim, ihtiyaç duymadım hiç" ifadelerini kullandı.