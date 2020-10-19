İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çift, aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası nişanlandı.
"ARALIK'TA NİKAH VAR"
Tatlıses'in annesi Derya Tuna, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuna, oğlunun düğün tarihi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
55 yaşındaki Derya Tuna, "Covid-19 sebebi ile düğün yapmayacağız, yakın dostlarımızın katılımı ile Aralık ayında nikah töreni yapmayı planlıyoruz. Malum zaman kısıtlı hanımların hazırlanması uzun sürüyor, bu sebepten alışveriş turları başladı" dedi.
Tatlıses, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurmuştu.
Aile arasında evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nişan kurdelesini ise İbrahim Tatlıses kesmişti.
Derya Tuna da bu fotoğrafı, "Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla yayınlamıştı.
İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah’tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulunmuştu.
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