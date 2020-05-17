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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Derya Şensoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kafelerin kapalı olması nedeniyle aldıkları içecekleri sokakta içen Şensoy ve arkadaşının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Konuştukları sırada sık sık gülen iki arkadaş, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Derya Şensoy'un arkadaşının maskeyi bir çanta gibi koluna taktığı görüldü.

İkili, aynı yerde yaklaşık bir saat kaldıktan sonra oradan ayrıldı.