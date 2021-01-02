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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Derya Şensoy, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Siyah şık bir kıyafet giydiği görülen Şensoy, basın mensuplarına poz verdi.

30 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar geçtiğimiz hafta uzun bir yoldan geldim ve çok yorgundum kıyafetim de uygun değildi. Sizden rica ettim siz de beni kırmadınız size bir borcum var şimdi borcumu ödüyorum" ifadelerini kullandı.