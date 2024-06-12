Derya Şensoy, açtığı davayı kazandı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde ise Derya Şensoy'un oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığı, firmadan kendisine illüstrasyon hazırlaması için teklif geldiği, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiği ancak bir daha kendisiyle iletişime geçilmediği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, illüstrasyonlarından birinin iddiaya göre; şirketin tasarımlarında kullanıldığı, kendilerinden izin almadığı belirtildi.