Dervişoğlu, Özel'i tebrik etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 6, 2025

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Dervişoğlu'nun tebrik mesajına Özel'den yanıt geldi:

Sayın Genel Başkanım; Kutlama mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm İYİ Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkiye için demokrasi mücadelesini dayanışma içinde, kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Genel Başkanım;



Kutlama mesajınız için teşekkür ederim.

Sizin şahsınızda, tüm İYİ Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Türkiye için demokrasi mücadelesini dayanışma içinde, kararlılıkla sürdüreceğiz. https://t.co/QKwKiki1Hd — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2025