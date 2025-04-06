Dervişoğlu, Özel'i tebrik etti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Özel de Dervişoğlu'na teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu'nun tebrik mesajına Özel'den yanıt geldi:
Sayın Genel Başkanım; Kutlama mesajınız için teşekkür ederim. Sizin şahsınızda, tüm İYİ Partilileri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Türkiye için demokrasi mücadelesini dayanışma içinde, kararlılıkla sürdüreceğiz.