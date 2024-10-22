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        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Öcalan tepkisi | Son dakika haberleri

        Bahçeli'ye Öcalan tepkisi

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına İYİ Parti ve Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) tepki geldi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin sözlerine "Atatürk'ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal'in mirasçıları konuşabilir." diyerek tepki gösterdi. BBP'den de "Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz." açıklaması geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:51
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        Bahçeli'ye Öcalan tepkisi
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, teröristbaşı Öcalan'a yönelik, "TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." açıklamasında bulundu.

        Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik tarihi çağrısı DEM Parti tarafından olumlu karşılanırken, bazı muhalefet partileri ile Cumhur İttifakı ortağı BBP tarafında tepkiyle karşılandı.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.

        Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir.

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        Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.

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        Yarını bekleyin!

        Herkesin maskesini indireceğiz!.." ifadelerine yer verdi.

        BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN TEPKİ

        BBP'den de "Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz." açıklaması geldi.

        Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, partinin genel başkanı Mustafa Destici'nin çözüm sürecine dair videosuna yer verildi.

        Videoda Destici özetle şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Hepimiz isteriz ki elbette ki terör bitsin, silahlar bırakılsın... Birlik beraberlik sağlansın. Ama karşımızdaki terör örgütü kendi ortağı çıkardıkları bir durum değil ki. Emperyalistlerin kurdurduğu, desteklediği, büyüttüğü ve 40 yıldan beri Türkiye'ye saldırttığı bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Uzlaşma, çözüm süreci, helalleşme bunların kimin adına yapacağız? Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sorduk mu?"

        BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında daha önce Öcalan'a yönelik "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesi" yönündeki çağrısını bir adım daha ileriye taşıyarak, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
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        #Müsavat Dervişoğlu
        #TBMM
        #Bahçeli
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