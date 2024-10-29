Dervişoğlu, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Düzenlenen törenin ardından İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek kendisi ile tokalaştı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP lideri Bahçeli'nin yıllar önce seçim meydanında ip atarak terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın idam edilmesi çağrısını attığı iple hatırlattı.

Dervişoğlu, "Bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Türk milletinin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğine kast ettiniz. Al şimdi bu ipi başının ucuna as." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Dervişoğlu'nun Meclis kürsüsünden attığı ipi isteyip odasına astı.