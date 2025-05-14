Dervişoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki heyet ve gençlerle, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Dervişoğlu, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Dervişoğlu, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dervişoğlu deftere, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Büyük Türk Milleti’nin istiklal ve istikbal mücadelesine yön verdiğiniz, Samsun ufkundan doğan umut ışığınızın 106'ncı yılında; bağımsızlık ve hürriyet sevdasını kalbinde taşıyan bir evladınız olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. 19 Mayıs; bir milletin esarete boyun eğmeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, genç yüreklerde filizlenen bağımsızlık tutkusunun çağlara sığmayacak bir destana dönüştüğünü tüm dünyaya ilan ettiğiniz gündür. Milletin bağrından çıkan bir lider olarak, bizlere millet egemenliğine dayanan çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet emanet ettiniz.

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Bugün de bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ihanet ve kalkışma cüreti gösterenlere karşı; canımız pahasına korumak, her şartta yüceltmek ve gelecek nesillere onurla devretmektir. Gençliğe olan inancınızı; ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözlerinizle ifade ettiğiniz bu anlamlı günde, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak; ne zaman umutsuzluğa düşsek o kutlu sözlerinizi hatırlıyor, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene."

Dervişoğlu, sonrasında partililerle, gençlerle ve Anıtkabir’i ziyarete gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.