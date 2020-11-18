Dershaneler kapatılacak mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının ülkemizde artış göstermesi ile birlikte yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlamaları halka açıkladı. Erdoğan, "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" dedi. Özel kurs alan öğrenciler ise dershanelerin kapatılıp kapatılmayacağını araştırıyor. İşte dershaneler ile ilgili son dakika açıklama...

DERSHANELER KAPATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" denildi.