Derin Talu mezun oldu

16 yıllık evliliklerini 2011'de noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun oldu.
Mezuniyet töreni öncesindeki fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayan 17 yaşındaki Talu'ya tebrik mesajları geldi.
Talu, geçtiğimiz şubat ayında mezuniyet fotoğrafı çektirmişti.
Koronavirüs salgını kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından mezuniyet törenleri de pandemi tedbirleriyle yapılmaya başlandı. Pek çok ünlü isim, çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
ÖZLEM YILDIZ OĞLU DEMİR
Sekiz yıllık evliliklerini 2013 yılında sonlandıran Özlem Yıldız ile Sinan Serter, önceki gün büyük bir gurur yaşadı. İkilinin oğlu Demir, ortaokuldan mezun oldu.
Oğlunun mezuniyet fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü sunucu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Gözyaşım pıt... Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu... Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak... Canım oğlum nice diplomalara...
Özlem Yıldız'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımlarına tebrik mesajları yağdı.
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