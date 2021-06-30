Derin Talu mezun oldu

Oğlunun mezuniyet fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü sunucu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Gözyaşım pıt... Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu... Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak... Canım oğlum nice diplomalara...



Özlem Yıldız'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımlarına tebrik mesajları yağdı.