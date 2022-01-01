Mekan mekan gezdi

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz aylarda 18 yaşını doldurmuş ve gece hayatında sıkça görülmeye başlamıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Derin Talu, önceki gece yine Bebek'teki bir mekanda objektiflere yansıdı. Görüntülendiğini fark etmesinin ardından hızlıca oradan ayrılan Talu, eğlencesine bir otelde devam etti.