"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ!"

Öte yandan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde kızları Deren ve Derin'in sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuşmuştu. Samyeli, "Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'elalem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz." demişti.