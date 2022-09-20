Derin gecelerde

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi.

Siyah ceketini pembe renkli bir buluz ve etekle kombinleyen 19 yaşındaki Talu, gazetecilerin objektiflerine poz verdikten sonra bir mekana girdi.