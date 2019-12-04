Derin Mermeci boşanma haberini sosyal medyadan duyurdu.

Mermerci yayınladığı bu kareye, "7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına... Bugün de yeni hayatımıza.. İkimizin de yolu açık olsun Cemo’cum..." notunu düştü.

Cem Aydın da aynı fotoğrafı, "Canım benim" mesajıyla paylaştı.