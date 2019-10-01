Dereotunun faydaları nelerdir?

Dereotu Rusya’nın güneyinde, Akdeniz bölgesinde ve Afrika bölgesinde doğal olarak yetişen ve her yemeğe oldukça yakışan, çok faydalı bir bitkidir.

Dereotu; magnezyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir bakımından oldukça zengindir. Zengin besin deposuyla vücudun direncini artırarak, hastalıklara karşı korurken; düşük kalorili olmasında dolayı zayıflama açısından büyük bir yardımcıdır.

Dereotunun birçok faydası bulunmaktadır. 28 gram taze dereotu vücudun ihtiyacı olan C vitamini, A vitamini, Riboflavin, Niasin, B6 vitamini, Folat, Bakır Magnezyum, Kalsiyum, Demir, Fosfor, Potasyum, Çinko ve Manganez minerallerini karşılamaktadır.

Dereotunun sağlığa faydaları oldukça fazladır. Sindirim için; mide kramplarına ve ağrılarına iyi gelmektedir. Kolesterol için; dereotunun yaprakları trigliserid değerini düşürdüğü tespit edildiğinden, düzenli olarak dereotu tüketmek kolesterolü denge de tutmaya yaramaktadır. Şeker için; dereotu içerisinde bulunan öjenol’den dolayı kan şekerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan bileşenlerden, vücuttaki toksinlerinde atımına da yararlıdır. Antimikrobiyal etkisi ile de vücuttaki bazı mikropların gelişimini engellemektedir.

Dereotunun yapısından dolayı; tohumlarının acı olmasından kuru tüketilmek yerine, taze olarak tüketilmesi vitamin ve mineral açısından daha yararlı olacaktır.