Dereotunun faydaları nelerdir?

01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dereotu Rusya’nın güneyinde, Akdeniz bölgesinde ve Afrika bölgesinde doğal olarak yetişen ve her yemeğe oldukça yakışan, çok faydalı bir bitkidir.
Dereotu; magnezyum, kalsiyum, A vitamini, C vitamini ve demir bakımından oldukça zengindir. Zengin besin deposuyla vücudun direncini artırarak, hastalıklara karşı korurken; düşük kalorili olmasında dolayı zayıflama açısından büyük bir yardımcıdır.
Dereotunun birçok faydası bulunmaktadır. 28 gram taze dereotu vücudun ihtiyacı olan C vitamini, A vitamini, Riboflavin, Niasin, B6 vitamini, Folat, Bakır Magnezyum, Kalsiyum, Demir, Fosfor, Potasyum, Çinko ve Manganez minerallerini karşılamaktadır.
Dereotunun sağlığa faydaları oldukça fazladır. Sindirim için; mide kramplarına ve ağrılarına iyi gelmektedir. Kolesterol için; dereotunun yaprakları trigliserid değerini düşürdüğü tespit edildiğinden, düzenli olarak dereotu tüketmek kolesterolü denge de tutmaya yaramaktadır. Şeker için; dereotu içerisinde bulunan öjenol’den dolayı kan şekerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan bileşenlerden, vücuttaki toksinlerinde atımına da yararlıdır. Antimikrobiyal etkisi ile de vücuttaki bazı mikropların gelişimini engellemektedir.
Dereotunun yapısından dolayı; tohumlarının acı olmasından kuru tüketilmek yerine, taze olarak tüketilmesi vitamin ve mineral açısından daha yararlı olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!