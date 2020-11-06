Dereotunun hem kokusu hem de lezzeti eşsizdir. Daha önce dereotlu poğaça yemediyseniz, bu tarifi en yakın zamanda denemelisiniz. Dilerseniz içerisine ufalanmış beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Dereotuyla birlikte muazzam olacağını göreceksiniz. Hemen poğaça tarifimizin önce malzemelerinden sonra yapılışından bahsedelim.
Dereotlu Poğaça Malzemeler
Hamurumuz İçin;
2 çay bardağı kadar sıvı yağ
2 çay bardağı kadar yoğurt
2 paket kabartma tozu
2 çay kaşığı kadar tuz
1 demet ince ince kıyılmış dereotu
2 adet yumurta
Alabildiği kadar un
Üzeri İçin;
1 adet yumurta
Dereotlu Poğaça Yapılışı
• Poğaçamızın hamurunu hazırlamak için bir kabın içerisine hamur malzemelerimizin hepsini alıyoruz.
• Yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz.
• Hamurumuzu hazır ettikten sonra küçük parçalar kopartarak, bezeler yapıyoruz.
• Poğaçalarımızı pişireceğimiz tepsiye yağlı kâğıt seriyoruz ve bezelerimizi diziyoruz.
• Bütün bezelerimizi tepsiye aldıktan sonra 30 dakika kadar tepside dinlendiriyoruz.
• Üzerlerine 1 adet yumurtanın sarısını sürüyoruz.
• Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz ve poğaçalarımızı yerleştirip, üstleri kızarana dek pişiriyoruz.
• Dereotlu poğaça tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!