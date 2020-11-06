Dereotunun hem kokusu hem de lezzeti eşsizdir. Daha önce dereotlu poğaça yemediyseniz, bu tarifi en yakın zamanda denemelisiniz. Dilerseniz içerisine ufalanmış beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Dereotuyla birlikte muazzam olacağını göreceksiniz. Hemen poğaça tarifimizin önce malzemelerinden sonra yapılışından bahsedelim.

Dereotlu Poğaça Malzemeler

Hamurumuz İçin;

2 çay bardağı kadar sıvı yağ

2 çay bardağı kadar yoğurt

2 paket kabartma tozu

2 çay kaşığı kadar tuz

1 demet ince ince kıyılmış dereotu

2 adet yumurta

Alabildiği kadar un

Üzeri İçin;

1 adet yumurta

Dereotlu Poğaça Yapılışı

• Poğaçamızın hamurunu hazırlamak için bir kabın içerisine hamur malzemelerimizin hepsini alıyoruz.

• Yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz.

• Hamurumuzu hazır ettikten sonra küçük parçalar kopartarak, bezeler yapıyoruz.

• Poğaçalarımızı pişireceğimiz tepsiye yağlı kâğıt seriyoruz ve bezelerimizi diziyoruz.

• Bütün bezelerimizi tepsiye aldıktan sonra 30 dakika kadar tepside dinlendiriyoruz.

• Üzerlerine 1 adet yumurtanın sarısını sürüyoruz.

• Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz ve poğaçalarımızı yerleştirip, üstleri kızarana dek pişiriyoruz.

• Dereotlu poğaça tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.