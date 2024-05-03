Dere kenarında buldukları cisim can aldı
Diyarbakır'da dere kenarında buldukları bir cismin patlaması nedeniyle iki kardeşten biri hayatını kaybetti, biri ise yaralandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında, hayvan otlatırken buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Hani'nin kırsal Kırım mahallesine bağlı Ovalı mezrasında hayvan otlatan Ö.K. (18) ve kardeşi H.K'nin (16), dere kenarında bulduğu cisim patladı.
Fotoğraf: DHA
AİLELERİ İLE BİRLİKTE BİNGÖL'DEN GELMİŞLERDİ
Patlamada, Ö.K. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan H.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Kardeşlerin, hayvancılık yapan aileleriyle birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünden, Hani ilçesine geldikleri öğrenildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.