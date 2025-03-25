Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı knouk edecek. Beşiktaş, derbide yabancı hakemin görev almasını talep ederken Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili kararını açıklamadı.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, detayları aktardı:

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yerli hakemden yanaydı bir maçlığına yabancı hakem uygulamasını gerçekleştirdiklerini ifade etmişti. Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesini istiyor. Milli ara dönüşünde derbiyi bir yerli hakemin yönetmesinin daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. TFF yönetiminde "Yabancı hakem olmalı" diyen yönetim kurulu üyelerinin olduğu ama başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerli hakem konusunda tavrının net olduğu ifade ediliyor. Federasyondan maçtan önce bu konuda açıklama gelmesi bekleniyor.

⚔️ Derbiyi yabancı hakem mi yönetecek? 👤



🎙️ @ogzhngenc: Milli ara dönüşünde derbiyi bir yerli hakemin yönetmesinin daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. TFF yönetiminde "Yabancı hakem olmalı" diyen yönetim kurulu üyelerinin olduğu ama başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerli hakem… pic.twitter.com/eQrfFn90Mt — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025