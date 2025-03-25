Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre Ramazan Bayramı'nda birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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İşte Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava tahmini

Buna göre ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının; hafta sonu iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

📆24 Mart 2025 Pazartesi

⚠️Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı!

❄Zirai Don Uyarısı

🌡️Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/XRPpMVMfVp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 24, 2025

Cuma gününden itibaren de İstanbul dahil Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

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Pazartesi ve salı ise yağışın devam edeceği, salı günü Doğu Karadeniz dışında yağmurun tüm bölgelerde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

BAYRAMDA YAĞIŞ UYARISI

DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili olacak yağışların, Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı hafta sonunda yurt genelinde görülmesini beklediklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü ve hafta sonunda yurt genelinde yağış beklediklerini söyleyerek, "Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'e başlayacak yağışların hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta sonunda iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine düşmesini, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi. Macit, bayramın 2 ve 3'üncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını söyledi.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çarşamba günü Rize ve Artvin çevreleri ile Ardahan'da yer yer yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar beklediklerini aktaran Macit, "Kuzeybatı kesimlerde yer yer çok etkili olmamak üzere toz taşınımı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Yer yer az bulutlu havalar hakim olacak. Özellikle kuzeybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı devam ediyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

3 BÜYÜK İLDE DURUM 3 büyük ildeki hava durumuna değinen Macit, "İstanbul'da çarşamba ve perşembe yağış beklemiyoruz. Cuma günden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkıyor; ama hafta sonunda azalmasını bekliyoruz. İzmir'de cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasını bekliyoruz. İzmir'de çarşamba, perşembe 27 dereceye kadar çıkıyor. Hafta sonunda 22 derece civarında olacak. Ankara'da yağış beklentimiz yok, cuma dahil olmak üzere. Hafta sonunda Ankara'da da hafif yağmur geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklığı 25-26 derecelerden 21-22 dereceye kadar azalacak. Dolayısıyla hafta sonunda hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Fotoğraflar: AA