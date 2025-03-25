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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan bugün uluslararası yatırımcılarla görüşme gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 08:03 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:44
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        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
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        Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Salı günü uluslararası yatırımcılarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

        Habere göre Bakan Şimşek'in Türkiye saati ile 16.00'da telekonferansla konuşması planlanıyor. Bakan Şimşek'ın yatırımcılar ile görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yer alacak.

        Yetkililerin aktardığına göre telekonferansta, geçtiğimiz hafta İBB'ye operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeler sonrası yaşanılan piyasa dalgalanmalarının yatıştırılmasını amaçlıyor.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılarla bugün telekonferansla bir araya geleceği ve ekonomideki son gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

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        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile, bugün (25 Mart 2025) Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir.

        Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliginde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan cok sayıda portföy ve doğrudan yabanci yatırımcı katılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN MESAJLAR

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 23 Mart'ta da tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirmişti.

        Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katılmış ve toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirilmişti.

        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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