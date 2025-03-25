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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler, Avrupa medyasında manşetlerde: Szoboszlai'yi çimlerde susturdu! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Avrupa medyasında manşetlerde: Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!

        Macaristan - Türkiye maçında yaşanan gerilim sosyal medyaya taşındı. Arda Güler, kendisine "Kulübünde az süre alıyorsun" göndermesi yapan Szoboszlai'ye yanıt vermekte gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:28
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        • 1

          Szoboszlai, maçta kendisine ‘sus’ işareti yapan Arda’ya sosyal medyadan ‘1088’ rakamıyla cevap vererek, bu sezon Real Madrid’de oynadığı dakika sayısına gönderme yaptı. Arda ise skorbord’un fotoğrafını paylaşıp “Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?’ diye yazdı.

        • 2

          A Milli Futbol Takımımız’ın UEFA Uluslar Ligi A/B Play-off turu rövanşında Macaristan’ı 3-0 yendiği maçın yankıları sürüyor...

        • 3

          Macaristan’ın geçen yıl yine Budapeşte’de oynanan ancak o gün 1-0 kazandığı hazırlık maçında ağız dalaşı yapan Arda Güler ile Dominik Szoboszlai önceki gün de maçta gerginlik yaşadı. İki oyuncu arasındaki tartışma bununla da kalmadı ve sosyal medyaya taşındı.

        • 4

          Real Madridli Arda Güler ile Liverpoollu Dominik Szoboszlai’nin arasında yaşananlar Avrupa basınında da kendisine yer buldu.

        • 5

          "BİZ TÜRKÜZ, SERTLİKTEN ASLA KORKMAYIZ!"

          Karşılaşmanın ilk yarısında kendisine sert bir hareket yapan ve hakeme şikayet eden Macar futbolcuya eliyle ‘sus’ işareti yapan Arda, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Szoboszlai ve takım arkadaşları sertlikle bizi korkutmaya çalıştılar ama Türk bir oyuncu bundan asla korkmaz” ifadelerini kullandı.

        • 6

          Szoboszlai, karşılaşmadan sonra sosyal medyadan Arda’nın ‘sus’ işareti yaptığı fotoğrafın altına genç yıldızın bu sezon Real Madrid’de forma şansı bulduğu dakika sayısına ithafen ‘1088’ rakamını yazdı ve milli futbolcumuzun kulübünde az süre bulabilmesine göndermede bulundu.

        • 7

          "ARDA SZOBOSZLAI'Yİ ÇİMLERDE SUSTURDU"

          Bu göndermeye Arda’nın yanıtı da gecikmedi. Milli oyuncu, 3-0’lık maçın skorbordunun görüntüsünü paylaşırken “Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?” dedi. Ayrıca paylaşımda ay yıldzlı ekibimizin 3 golüne karşılık, Macaristan hanesinde ‘Szoboszlai: 1 Instagram Yorumu’ ayrıntısı dikkat çekti.

        • 8

          Bu arada İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, söz konusu pozisyonun fotoğrafını paylaştığı haberinde, “Arda Güler, Szoboszlai’yi çimlerde susturdu” diye yazdı.

        • 9

          Marca gazetesi de, “Arda attığı golle Budapeşte’yi susturdu” dedi.

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