Bade İşçil: Beni hakir görmeyin
Daha önce; "Uzun zamandır çalışmıyorum ve aşırı harcamalar yapmıyorum" diyen oyuncu Bade İşçil, Bebek'te belediye otobüsüne binerken görüntülenmişti. İşçil, sosyal medya yorumlarının ardından; "Toplu ulaşım kullanmam neden hakir görüldü?" ifadelerini kullanarak açıklamada bulundu
Bade İşçil, Bebek'te bir süre yürüyüş yaptıktan sonra bir marketten alışveriş yapmıştı.
Fotoğraflar: Eren Gürel
Bade İşçil, ardından evine yakın bir yerden geçen belediye otobüsüne binerken objektiflere yansımıştı.
Bade İşçil'in belediye otobüsü kullanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada ;"Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" içerikli yorumlar yapıldı. İşçil, konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.
"NEDEN HAKİR GÖRÜLDÜ?"
Bade İşçil; şunları söyledi: Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.