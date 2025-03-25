Bade İşçil: Beni hakir görmeyin

Bade İşçil, Bebek'te bir süre yürüyüş yaptıktan sonra bir marketten alışveriş yapmıştı.

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Fotoğraflar: Eren Gürel

Bade İşçil, ardından evine yakın bir yerden geçen belediye otobüsüne binerken objektiflere yansımıştı.

Bade İşçil'in belediye otobüsü kullanmasının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada ;"Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" içerikli yorumlar yapıldı. İşçil, konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.

"NEDEN HAKİR GÖRÜLDÜ?"

Bade İşçil; şunları söyledi: Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.