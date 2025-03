Arda Güler: Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim

SEZONUN KALANI İÇİN HEDEFİ

"Şimdi Real Madrid'e dönüyorsun. Sezonun geri kalanı için bireysel ve takım olarak ne gibi hedefleriniz var?"

Arda Güler: "Sezon sonuna kadar üç kupa için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid, her zaman her maçı ve her kupayı kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek."