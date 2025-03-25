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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler: Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim - Futbol Haberleri

        Arda Güler: Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol basınına geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:29
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        • 1

          Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçın ardından İspanyol basınından Marca'ya konuştu. Milli futbolcu, geleceği için gelen sorulara cevap verdi ve Real Madrid'de başarılı olmak için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

        • 2

          "ÇOK MUTLUYUZ"

          "Tebrikler. Harika bir maç ve harika bir gol. Seni sahada eğlenirken gördük."

          Arda Güler: "Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek ve buradan zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz."

        • 3

          SEZONUN KALANI İÇİN HEDEFİ

          "Şimdi Real Madrid'e dönüyorsun. Sezonun geri kalanı için bireysel ve takım olarak ne gibi hedefleriniz var?"

          Arda Güler: "Sezon sonuna kadar üç kupa için savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid, her zaman her maçı ve her kupayı kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek."

        • 4

          REAL'DEKİ DURUMU

          "Real Madrid'deki durumunuz nedir? Geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor. Size doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Real Madrid'de mutlu musunuz?"

          Arda Güler: "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım."

        • 5

          "MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

          "Real Madrid taraftarı senin başarılı olduğunu görmek istiyor. Her oynadığında sana sevgi gösteriyorlar ama bir şey bilmek istiyorlar: Gelecek sezon hakkında şüphelerin var mı, gelecek sezon burada olacak mısın?"

          Arda Güler: "Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok önemli. Çok minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar mücadeleyi bırakmayacağım."

        • 6

          INTER İDDİASI

          Arda Güler'le ilgili son olarak Inter iddiaları gündeme gelmişti.

        • 7

          BU SEZON NE YAPTI?

          Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu sezon 30 maçta süre buldu. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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