Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 zanlı yakalandı | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 41 zanlı yakalandı | Son dakika haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

REKLAM advertisement1

AA'nın haberine göre; Savcılık, şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.