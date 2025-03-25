CHP Genel Başkanı Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum | Son dakika haberleri

CHP Genel Başkanı Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum | Son dakika haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

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Sosyal medya hesadından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.

Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin.

Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!

O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM.



Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.



Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 24, 2025

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.