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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Özel, "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 06:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 07:33
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        Özgür Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

        "O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

        Sosyal medya hesadından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.

        Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

        Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın.

        Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin.

        Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!

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        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Özgür Özel
        #Saraçhane
        #CHP
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Son dakika haberler
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