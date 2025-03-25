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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA FLAŞ AÇIKLAMA: Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" açıklamasında bulundu. İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 208 şüpheliden 172'si tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 25.03.2025 - 21:47
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        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

        Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

        Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

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        4 GAZETECİ TUTUKLANDI

        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre de şu ana kadar 30'u aşkın şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gökhan Kam, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun ve Kurtuluş Arı adlı gazeteciler de bulunuyor.

        Öte yandan 7 gazeteciye tutuklama kararı çıkarken küfürlü provokasyon soruşturmasında 55 gözaltı ve toplam 206 şüpheli için tutuklama isteminde bulunuldu.

        208 ŞÜPHELİDEN 172'Sİ TUTUKLANDI

        İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

        AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etme ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 208 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan tüm şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, son dönemde düzenlenen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları belirlenen 172 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

        35 şüpheli hakkında 6'sına "konutu terk etmeme" olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik 1 şüpheliyi de serbest bıraktı.

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