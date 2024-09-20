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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde - Galatasaray Haberleri

        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

        Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:51
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        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde
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        Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Galatasaray'da 14. sezonunu oynayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansı, takımlarının alacakları sonuçlarda belirleyici olacak.

        - Livakovic, iki derbide kalesini gole kapattı

        Galatasaray karşısında geçen sezon ligdeki 2 derbide boy gösteren Hırvat kaleci Dominik Livakovic, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.

        Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, 90 dakikada iki takım yalnızca 1 isabetli şut atabildi.

        Fenerbahçe, Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli şut çekemezken, Livakovic ise kalesine gelen tek isabetli şutta gole izin vermedi.

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        Hırvat kaleci, ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da rahat bir karşılaşma çıkardı.

        Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçta rakip kaleye isabetli şut çekemezken, Livakovic de ligdeki ikinci Galatasaray derbisini de gol yemeden tamamladı.

        Dominik Livakovic, geçen sezon derbi mağlubiyeti de yaşamadı. Hırvat file bekçisi; Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan 4 derbide 3 galibiyet ve 1 beraberlik görürken, bu maçlarda kalesinde 2 gol gördü. Livakovic, 2 golü de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmalarda yedi.

        - Livakovic 4 maçta gol yemedi

        Fenerbahçe ligde 5 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

        5 maçta da kaleyi koruyan Dominik Livakovic, Göztepe ile deplasmanda oynanan ve 2-2 biten müsabakada kalesinde gol görürken, kalan 4 maçta rakip forvetlere geçit vermedi.

        Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kalesine 13 isabetli şut atılan Hırvat file bekçisi, bu şutların 11'inde gol yemedi.

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        - Muslera bu sezon 1 maçta gol yemedi

        Galatasaray ligde geride kalan 5 maçta puan kaybı yaşamayıp 15 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 17 gol atıp 4 gol yedi.

        5 maçta da kaleyi koruyan Fernando Muslera, bu müsabakaların yalnızca birinde gol yemedi.

        5-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında kalesine gelen 1 isabetli şutta gole izin vermeyen Muslera; Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise gol yedi.

        Ligdeki 5 maçta kalesine 16 isabetli şut çekilen Uruguaylı kaleci, bu şutlarında yüzde 75'inde başarılı olurken, 4 gole ise engel olamadı.

        - Muslera'nın derbi deneyimi yüksek

        Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 58 derbide görev aldı.

        Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 57 golüne engel olamayan Muslera, 24 derbide gol yememeyi başardı.

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        Muslera, daha önce 26'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertli takımla yapılan 31 müsabakada kalesinde 25 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

        Muslera, sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında ise en çok gol yediği derbi maçını yaşadı.

        Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanmıştı.

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