Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray derbisini çıkış maçı olarak gören Fenerbahçe, Nef Stadyumu'ndan istediğini alarak döndü.

7 Kasım'da Kayserispor maçında alınan beraberlikle camiada adeta kaos oluşurken teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyordu. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; milli araya mutsuz giren kulüpte Başkan Ali Koç'un açıklamaları ve yapılan toplantılar havayı olumlu yönde değiştirdi.

Başkan Ali Koç'un kulüp televizyonunda özellikle teknik direktör Vitor Pereira ve kaptan Mesut Özil'le ilgili yaptığı açıklamalar etkili oldu. Takımda taktiksel değişiklikler olacağının sinyallerini veren Koç, Mesut Özil'in de daha çok sorumluluk alması gerektiğini belirtmişti.

Derbi öncesi futbolcular yaptıkları açıklamalarla galibiyete olan inançlarını ortaya koydular. Samandıra'da oyuncuların deplasman atmosferinden etkilenmemesi için sürekli konuşmalar gerçekleştirildi.

Başkan Ali Koç'un söyledikleri adeta bir bir gerçekleşti. Karşılaşmaya 4'lü savunmayla çıkan Kanarya'da pas oyunu ön plana çıktı. Sorumluluk alması beklenen Mesut Özil ise takımı sırtladı.

Maç boyuncu mücadeleyi bırakmayan ve derbiye mental olarak çok iyi hazırlanan sarı-lacivertli oyuncular, 10 kişi kalmalarına rağmen mücadelenin son dakikalarında galibiyet golünü atarak 3 puana kavuştu.

Zaferin ardından basın toplantısında Pereira, maça nasıl bir havada hazırlandıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bugün bizim için en önemli şey; sahada birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Başkanımız, yönetimimiz, takımımız, takım çalışanları ve taraftarlarımıza bugün sahada bir aile olduğumuzu göstermek istiyorduk ki bunu da bugün en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum."

Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk yaşamaları için bu atmosferin sürmesi gerektiğini ekledi:

"Taraftarımızdan Başkana, Yönetim Kurulumuzdan takım çalışanlarına, ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz. Şampiyon olduğum takımlarda bu birlik havasını görmüştüm. Ancak bu şekilde şampiyon olabilirsiniz. Bugün bir umut vermek bizim için çok önemliydi. Aile olarak bazen acı çekmeniz gerekir ama bizim için mutlu olmamız gereken bir gün. 3 puanı aldık, bu şekilde devam edip savaşmak istiyoruz."