Alman basınının önemli yayınlarından Der Spiegel, Suriye’nin kuzeyinde ABD tarafından oluşturulması planlanan güvenli bölgeye Alman hava kuvvetlerinin destek vereceğini iddia etti.

ALMANYA'DAN ABD'YE YEŞİL IŞIK

Deutsche Welle'deki (DW) habere göre, Washington ve Berlin arasında yürütülen “gizli görüşmeler” sonucunda Alman hükümetinin "güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdiği” ileri sürüldü. Haberde, bunun için Alman hükümetinin Washington'a Ürdün’de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğuna işaret edildi.

ÜRDÜN'DEKİ ÜSSÜ KULLANMA SÜRESİ BİTİYOR

Almanya, terör örgütü DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona Tornado keşif uçakları ve havada yakıt ikmali yapabilen uçaklarıyla destek veriyor. Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlara verilen lojistik destek için Ürdün’de konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi 31 Ekim 2019'da sona eriyor.

ALMAN MECLİSİ'NDEN GÖREV SÜRESİ İÇİN ONAY

Habere göre, eğer Alman meclisi bölgede görev yapan Alman askerlerinin görev süresinin uzaltılmasına onay verirse, ABD'nin Kuzey Suriye’de kurmayı planladığı güvenli bölgede Alman hava kuvvetlerinin de destek sağlaması mümkün olabilecek.

POMPEO BERLİN'E GELİYOR

Ancak haberde Berlin’de konu hakkında henüz kesin karar verilmediği de belirtildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, “IŞİD terörüne karşı oluşturulan koalisyon durum hakkında ve diğer gelişmeler hakkında sürekli temas halinde” dedi.

ZİYARETLERDE BULUNACAK

Bu konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün başlayacak Berlin ziyaretinde ele alınması bekleniyor. Pompeo'nun Başbakan Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmesi planlanıyor. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye ve ABD arasında görüşmeler yürütülüyor.