Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından depremzedelere 10 bin lira destek yapılacağını açıklamıştı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını duyurdu

Giriş: 15.02.2023 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelere 10 bin liralık 'Hane Başı Destek Ödemeleri' başladı
Depremzedelere destek ödemeleri başladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTI ARANMIYOR

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul Havalimanı'nda yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür
İstanbul Havalimanı'nda yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür
Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı
Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Yaralı 30 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.