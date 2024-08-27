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        Haberler Gündem Güncel Depremzede öğrencilerin İstanbul'u keşfi | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrenciler İstanbul'u keşfetti

        Uluslararası Genç Derneği, "Fragman İstanbul Projesi" ile Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 60 öğrenciyi İstanbul'da misafir etti. Depremzede gençler, bilgi yarışmaları, fasıl programları, film gecesi ve oyun programlarıyla hem eğlencenin tadını çıkardı hem de İstanbul'u yakından tanıma fırsatı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:03
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        • 1

          Uluslararası Genç Derneği, "Fragman İstanbul Projesi" ile Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 60 öğrenciyi İstanbul'da misafir etti. Dernekten yapılan açıklamaya göre, gençlerin potansiyelini keşfetmesini sağlayarak, proje ve faaliyetlerde çeşitli sorumluluklar veren ve fikirlerini, deneyime dönüştürme imkanı sunmayı hedefleyen dernek, son olarak depremzede gençlere yönelik bir proje gerçekleştirdi.

        • 2

          Dernek, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden etkilenen 11 şehirden, üniversite sınavında ilk 100 bine giren öğrencileri İstanbul'da misafir etti. Öğrenciler, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen vizyon, kariyer, üniversite ve gönüllülük seminerlerine katıldı, Boğaziçi ve İstanbul Teknik üniversitelerini ziyaret ederek kampüs havasını soludu.

        • 3

          Tarihi yarımada gezisine de katılan gençler, Üsküdar, Çamlıca Camii, İslam Medeniyetleri Müzesi, Yuşa Tepesi ve boğaz turuyla İstanbul'un kültür-sanat ve tarihi deryasına şahit oldu. Depremzede gençler, bilgi yarışmaları, fasıl programları, film gecesi ve oyun programlarıyla hem eğlencenin tadını çıkardı hem de İstanbul’u yakından tanıma fırsatı buldu.

        • 4

          Açıklamada görüşlerine yer verilen depremzede öğrencilerden Muhammed Yaser Kurum, Hacettepe Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu programda üniversite hayatı hakkında çok önemli bilgiler edindim. Gençliğimi bu edindiğim bilgiler doğrultusunda şekillendirebileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda İstanbul ufkumu genişletti." ifadelerini kullandı.

          Muhammed İsa Berköz ise programın biraz daha uzun sürmesini isteyerek, "Bizimle ilgilenen abilerimiz bize çok samimi davrandı. Gezilerimiz keyifliydi. Biletlerimizin karşılanması ve gideceğimiz her yere programın özel araçlar ile eşlik etmesi çok iyiydi. Büyüklerimizle yapılan sohbet mükemmeldi. Fasıl da çok güzeldi ama kısıtlı bir zamandaydı bence." değerlendirmesinde bulundu.

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