Açıklamada görüşlerine yer verilen depremzede öğrencilerden Muhammed Yaser Kurum, Hacettepe Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu programda üniversite hayatı hakkında çok önemli bilgiler edindim. Gençliğimi bu edindiğim bilgiler doğrultusunda şekillendirebileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda İstanbul ufkumu genişletti." ifadelerini kullandı.

Muhammed İsa Berköz ise programın biraz daha uzun sürmesini isteyerek, "Bizimle ilgilenen abilerimiz bize çok samimi davrandı. Gezilerimiz keyifliydi. Biletlerimizin karşılanması ve gideceğimiz her yere programın özel araçlar ile eşlik etmesi çok iyiydi. Büyüklerimizle yapılan sohbet mükemmeldi. Fasıl da çok güzeldi ama kısıtlı bir zamandaydı bence." değerlendirmesinde bulundu.