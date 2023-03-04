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Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar, kaç TL kredi veriyor?

Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır? Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sebebiyle 12 ilde ciddi derecede bina yıkımları ve binlerce can kaybı gerçekleşti. Yaşanan acı olayın ardınan bankalar deprem kredileri hakkında duyurular yapmaya başladı. İşte, Deprem kredisi veren bankalar ve başvuru detayları hakkında merak edilenler...

Giriş: 04.03.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Depremden sonra bankalar depremzedelere kredi desteğinde bulunacaklarına dair açıklamalarda bulundu işte İş Bankası'nın deprem desteği hakkında yaptığı duyuru:

    İş Bankası duyurusuna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelendi. Ayrıca İş Bankası, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

  • ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ

    Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki; Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz. 2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz. Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız. Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ); Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.

  • TEB DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.

    Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.

  • f

    INGBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) müşterilerimiz ile gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin kredilerini, herhangi bir başvuruya gerek olmadan 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteliyoruz. Bu il ve ilçelerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap’ı (KMH) bulunan müşterilerimizin, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

    Depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde ikamet edip kredi sahibi olan veya buradaki şubelerimizde kredi hesapları bulunan bireysel (tüketici) ve gerçek kişi ticari işletme müşterilerimizin 6 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasındaki kredi taksitlerini herhangi bir başvuruya gerek olmadan 1 ay süreyle faizsiz erteliyoruz. Bu illerimizde ikamet eden veya buradaki şubelerimizde Destek Hesap’ı (KMH) bulunan müşterilerimizin 6 Mart 2023 tarihine kadar Destek Hesap kullanımlarına da herhangi bir faiz yansıtmayacağız.

  • GARANTİ BANKASI DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin;

    Deprem bölgesindeki diğer tüm banka ATM’lerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemlerden 31.08.2023 tarihine kadar ücret almıyoruz.

    Deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki müşterilerimizin genel bankacılık hizmetlerini 6 ay boyunca( 31.08.2023 tarihine kadar)ücretsiz gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

    Garanti BBVA kredi kartları ile yapacağınız bağış ödemelerinizi ücretsiz ve faizsiz 6 taksite bölüyoruz.

  • VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    "VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.

    Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz. Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

    250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

    Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz."

  • HALKBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

    Halkbank deprem kredisi açıklaması resmi olarak şu şekilde:

    Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.

    Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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