Depremlerden sonra İstanbul’da ilçe ilçe ev fiyatları…

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, depremlerin ardından İstanbul’daki ev fiyatlarını şöyle anlatıyor:

* Sahil kesimlerinde (Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu) fiyatlar yüksekliğini korusa da, yeni talepler iç bölgelere kayıyor.

• Deprem riski düşük, yeni yapı stoğuna sahip bölgeler (Başakşehir, Sarıyer, Zekeriyaköy) yatırımcıların yeni odağı oldu.

• Kadıköy ve Kartal, fiyat istikrarı ve ulaşım avantajı sayesinde orta segmentteki alıcılar için cazibesini koruyor.

* Yıllık %26’lık fiyat artışı, piyasanın hâlâ güçlü olduğunu; ancak alıcıların artık fiyat kadar güvenliğe de yatırım yaptığını gösteriyor.

* Unutulmamalıdır ki, “deprem değil, bina öldürür.” Bu nedenle ev alırken panikle değil, bilgiyle ve araştırarak hareket etmek, hem can hem de mal güvenliği açısından en doğru yaklaşımdır.