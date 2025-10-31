Habertürk
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Emlak Depremlerden sonra İstanbul’da ilçe ilçe ev fiyatları… - Emlak Haberleri

        Depremlerden sonra İstanbul’da ilçe ilçe ev fiyatları…

        İstanbul'da hangi ilçede ev fiyatları nasıl? Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 31.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:13
        Depremlerden sonra İstanbul'da ilçe ilçe ev fiyatları
        Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, depremlerin ardından İstanbul’daki ev fiyatlarını şöyle anlatıyor:

        * Sahil kesimlerinde (Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu) fiyatlar yüksekliğini korusa da, yeni talepler iç bölgelere kayıyor.

        • Deprem riski düşük, yeni yapı stoğuna sahip bölgeler (Başakşehir, Sarıyer, Zekeriyaköy) yatırımcıların yeni odağı oldu.

        • Kadıköy ve Kartal, fiyat istikrarı ve ulaşım avantajı sayesinde orta segmentteki alıcılar için cazibesini koruyor.

        * Yıllık %26’lık fiyat artışı, piyasanın hâlâ güçlü olduğunu; ancak alıcıların artık fiyat kadar güvenliğe de yatırım yaptığını gösteriyor.

        * Unutulmamalıdır ki, “deprem değil, bina öldürür.” Bu nedenle ev alırken panikle değil, bilgiyle ve araştırarak hareket etmek, hem can hem de mal güvenliği açısından en doğru yaklaşımdır.

