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        Haberler Yaşam Depremlerde hasar gören kilise restore ediliyor

        Depremlerde hasar gören kilise restore ediliyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, hasar gören Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:41
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        Depremlerde hasar gören kilise restore ediliyor
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        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1701 yılında yapılan, 1885 ve 1905'de onarım geçiren kilisenin, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördüğünü belirtti.

        Depremlerden sonra tarihi yapılarda restorasyon çalışmalarının başladığını dile getiren Palalı, lazer tarama yöntemiyle yapının belgeleme işlemlerinin tamamlandığını, yüklenici firmanın restorasyon için güvenlik tedbirlerini alıp şantiye sahasını kurduğunu anlattı.

        Yapıya zarar verdiği düşünülen üst betonarme örtünün kaldırılması çalışmalarına başlandığını ifade eden Palalı, şöyle konuştu:

        "Yapı komple çelik malzemeyle askılama çalışmasına alındı. Bu süreçten sonra malzeme analizi çalışmalarına başlanıldı. Malzeme analizi çalışmaları devam ediyor. Yapının röleve projesi çizildi. Şu anda Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayına sunuldu.

        Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak tüm eserlerde olduğu gibi bu eserimizi de en kısa sürede en sağlam bir şekilde tekrar ibadete açmanın peşindeyiz. Adıyaman'daki tüm eserlerimiz gibi bu eser de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından en kısa zamanda aslına uygun bir şekilde ihya edilecek."

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        #Mor Petrus Kilisesi
        #Mor Pavlus Kilisesi
        #KAHRAMANMARAŞ
        #haberler
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