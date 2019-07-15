15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'nin beyaz travertenlerini oluşturan kalsiyumca zengin termal su, binlerce yıldır sağlık turizmine hizmet veriyor.
AA'nın haberine göre milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis antik kentindeki havuz, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yollarla oluşan ve farklı bir görünüme sahip bulunan antik havuza giren ziyaretçiler, yaz kış değişmeyen 36 derecelik termal suda tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor.
Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar giden Hierapolis Antik Kenti'ndeki havuz, içindeki sütun ve mermer parçaları nedeniyle içine girenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan konuklar, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini yaşıyor.
Antik havuzun suyunun, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıkları ile içildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.
Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği de rivayet edilen termal su için Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Hierapolis'e geldiği anlatılıyor.
Günlük ortalama 2 bin 500 kişinin girdiği antik havuz, yaz mevsiminde de termal suya giren ziyaretçilerin akınına uğruyor.
SICAK HAVADA TERMAL HAVUZ YOĞUNLUĞU
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı açıklamada, ülkenin en fazla turist çeken noktalarından olan Pamukkale'nin antik çağlardan beri şifa arayan insanların geldiği bir yer olduğunu söyledi.
Pamukkale'nin bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildiren Şen, "Özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğunda antik havuz da dolup taşıyor. Sıcak havada serin suların tercih edildiği bu mevsimde insanlar, yaz kış 36 derece olan termal suya girip tarihi yapılar içinde yüzme fırsatı buluyor. Her dönemde şifa arayan insanların ilgisini çeken Pamukkale'de çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan termal su binlerce yıldır şifa dağıtıyor.
"PAMUKKALE'Yİ ÇOK GÜZEL BULDUM"
Fransa'dan gelen Peri Chelvarajah ise antik havuzdaki tarihi yapılar arasında yüzmenin çok hoş olduğunu belirterek, "Türkler çok nazik, kibar ve misafirperverler. Pamukkale'yi çok güzel buldum. Burası çok anlamlı bir yer. Herkesin buralara gelip bu güzellikleri görmesi lazım. Arkadaşlarımla tatile geldim. Eşimle de gelmeyi düşünüyorum daha sonraki yıllarda. Daha önce Bodrum'a gelmiştim. Türkiye'ye ikinci gelişim. Kuşadası'nda tatil yapıyoruz."
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